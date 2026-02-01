Architektur der US-Regierung: Trump plant Riesen-Triumphbogen in Washington

Erst lässt er einen opulenten Ballsaal bauen. Jetzt will der US-Präsident den größten Triumphbogen für die «größte und mächtigste Nation». Wie in Paris, nur eben größer.
Washington - Präsident Donald Trump hat seine Pläne für einen Triumphbogen in der US-Hauptstadt Washington konkretisiert und ein riesiges Bauwerk in Aussicht gestellt. Dieses solle wie der Triumphbogen in Paris sein, sagte der Republikaner vor Journalisten auf einem Flug nach Florida. Es gebe an vielen Orten Triumphbögen, er wolle, dass in Washington der größte entstehe. "Wir sind die größte und mächtigste Nation", sagte er. Ein Komitee solle sich mit dem Projekt befassen.