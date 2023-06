Architektenhaus am Starnberger See

18 Bäume schützen das Beton-Glas-Gebäude oberhalb des Starnberger Sees in Bayern vor neugierigen Blicken. Das benachbarte Grundstück hat der Bauherr auch gekauft, so bleibt der Blick auf den See erhalten. Über den Naturgarten freuen sich dann auch die Schmetterlinge und die Bienen. Foto: Stefan Müller-Naumann

Kitschfrei schöner wohnen im Alpenvorland: Ein ausgezeichnetes Architektenhaus aus Glas und Beton ermöglicht einer vierköpfigen Familie ein Leben auf Augenhöhe mit der Natur.









Starnberger See - Manchmal schaut ein Fuchs vorbei. Katzen lieben den langen Gang neben den bodentiefen Fenstern als Rennstrecke. In diesem Glashaus lebt man auf Augenhöhe mit der Natur. Dabei sieht das Haus M 2/5 von Weitem aus, als hätte jemand ein Stockwerk von einem gläsernen Bürogebäude abgetrennt, auseinandergebrochen, die Teile in einer Wiese platziert und mit einer Terrasse verbunden.