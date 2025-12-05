Architekten in Stuttgart: Große Auszeichnung für junges Stuttgarter Architekturbüro

Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis für Architektur geht an Architekten, die eine Dorfhalle umbauten – während sie den Tod ihres Kollegen betrauerten. Ein Gespräch übers Weitermachen.
Nicht sehr prophetisch musste man sein, um vorauszusagen, dass in diesen Umbau nicht nur die Ingerkingerer schockverliebt sein würden: das junge Stuttgarter Architekturbüro Atelier Kaiser Shen hat mit der Sanierung einer in die Jahre gekommenen Mehrzweckhalle in Ingerkingen gezeigt, dass Weiterbau im Bestand gestalterisch überaus überzeugend sein kann.