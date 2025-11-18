Architekt Martin Elsaesser: Funktion und Gefühl – der Architekt, der wichtige Stuttgarter Bauten entwarf

Der Architekt der Stuttgarter Markthalle gehörte zu den Protagonisten des Neuen Bauens – jetzt erst würdigt die erste umfassende Monografie das Schaffen von Martin Elsaesser.
Das erstaunlichste an dieser Monografie über Martin Elsaesser ist, dass sie erst jetzt erscheint. Ein kleines Licht war er ja nicht. Nach seinem Tod 1957 würdigte die FAZ den Architekten in einem Nachruf als einen der „bedeutendsten Vorkämpfer des modernen Bauens“. Und Stuttgart schuldet ihm ohnehin ewigen Dank für die Markthalle, die er 1914 schuf.