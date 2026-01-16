Architekt aus Stuttgart: Visionär und Menschenkenner – Peter Faller ist tot

Er wollte das Wohnen für die Stuttgarter demokratisieren und träumte von bewohnbaren Terrassen. Nun ist der Architekt und Stadtplaner Peter Faller gestorben.
Von der Straßenseite aus betrachtet erscheint das Mehrfamilienhaus wie ein gigantisches Parkhaus. Doch auf der verkehrsberuhigten Seite: freie Sicht auf Sonne und Grün für alle. Ein bewohntes Dreieck mit tiefen Einschnitten für Balkons und Terrassen – das sind die von 1965 bis 1970 entstandenen preisgekrönten Terrassenhäuser, die der Stuttgarter Architekt Peter Faller in Stuttgart-Rot entworfen hat.