Archie feiert ohne Papa: Harry verpasst schon wieder den Geburtstag

1 Prinz Harry tritt an Archies Geburtstag in Las Vegas auf. Foto: ddp/INSTAR

Prinz Archie feiert in Montecito, sein Vater Prinz Harry tritt in Las Vegas auf. Es ist nicht das erste Mal, dass der Herzog von Sussex den Geburtstag seines Erstgeborenen verpasst.











Link kopiert



Prinz Archie feiert am heutigen Dienstag seinen sechsten Geburtstag. Bei der Party im kalifornischen Montecito fehlt aber offenbar sein Vater Prinz Harry (40). Er hat einen wichtigen Termin in Las Vegas. Der Herzog von Sussex wird in Zusammenarbeit mit dem "Diana Award" eine neue Jugendinitiative ins Leben rufen. Wie das "People"-Magazin berichtete, wird er deshalb in Nevada unter anderem an einer Podiumsdiskussion teilnehmen. Archies Mutter Herzogin Meghan (43) und seine Schwester Prinzessin Lilibet (3) werden dem Geburtstagskind den Tag aber mit Sicherheit versüßen.