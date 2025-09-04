Archäologischer Fund: Düsseldorfer findet Mammut-Zahn am Rhein

Ein Düsseldorfer Hobby-Archäologe hat am Rheinufer einen bis zu 125.000 Jahre alten Backenzahn eines Mammuts gefunden.

Der Düsseldorfer Hobby-Archäologe Rustam Wagner hat am Rheinufer einen bis zu 125.000 Jahre alten Mammutzahn gefunden. „Der Erhaltungszustand ist ungewöhnlich gut“, sagte Geoarchäologe Philipp Schulte vom LVR-Amt für Bodendenkmalpflege in Bonn. Bei dem vier Kilogramm schweren Objekt handele es sich um den Backenzahn eines Mammuts. „Der Fund wird jetzt im Ruhrmuseum Essen präpariert, damit der Verfall aufgehalten wird“, sagte Schulte.

Der rund 30 Zentimeter große Zahn müsse dauerhaft unter Wasser von der Luft abgeschlossen gewesen sein. Typisch seien die Rillen auf der Zahnoberfläche, hieß es. Der Zahn sei mindestens 15.000 Jahre alt, könne aber auch bis zu 125.000 Jahre alt sein. Die „Rheinische Post“ hatte zuerst über den Fund berichtet.

„Manch einer wäre wahrscheinlich daran vorbeigegangen“

Der 44-jährige Finder habe das Relikt, das zum kulturellen Erbe des Rheinlands zählt, ordnungsgemäß gemeldet. „Ich suche schon seit Jahren alte Schätze am Rheinufer“, sagte Wagner auf Anfrage. Er habe schon Funde aus der Römer- und der Keltenzeit entdeckt. „Die Suche ist meine Leidenschaft.“

Er habe auch schon Münzen, Uhren und Bomben-Blindgänger am Rhein entdeckt. Den Mammutzahn habe er direkt gegenüber dem Düsseldorfer Fernsehturm gefunden. Zuerst habe er nicht gewusst, was er da vor sich hatte. Das habe er dann schnell herausgefunden. „Manch einer wäre wahrscheinlich daran vorbeigegangen“, sagte Wagner.

Beim Bau einer U-Bahn-Linie hatten Arbeiter in Düsseldorf bereits 2012 den Stoßzahn eines Mammuts entdeckt. Im gleichen Jahr war auch in Gelsenkirchen ein Mammutzahn aus einer Baugrube geborgen worden.