Galgenberg – wo der Scharfrichter verstümmelte und tötete

Archäologische Funde an Hinrichtungsstätte

1 Ein Schädel wird von einer Archäologin an der Ausgrabungsstätte freigelegt. Auf dem ehemaligen Galgenberg finden derzeit archäologische Ausgrabungen des Landesamts für Denkmalpflege und Archäologie (LDA) Sachsen-Anhalt statt. Foto: dpa/Matthias Bein

Funde auf Richtstätten belegen, wie die Todesstrafe im Mittelalter und der Neuzeit vollzogen wurde. Dabei kommt es zu Erkenntnissen, die mitunter kaum schriftlich überliefert wurden.











Link kopiert



Archäologen haben auf dem ehemaligen Galgenberg in Quedlinburg (Landkreis Harz in Sachsen-Anhalt) eine seltene Körperbestattung in einem hölzernen Sarg entdeckt. „Diese vergleichsweise würdevolle Bestattung im Bereich einer Richtstätte deutet eher auf eine Selbsttötung als auf eine Hinrichtung hin“, sagt Archäologin Marita Genesis vom Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Halle.