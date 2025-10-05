Archäologische Einblicke: Neue Ausstellung spürt dem Verhältnis von Germanen und Römern nach

Im Limesmusem in Aalen sind in einer Sonderausstellung erstmals Gegenstände aus Germanengräbern in der Ukraine zu sehen.
Für die alten Römer, insbesondere in der Zeit vom erste bis zum dritten Jahrhundert nach Christus, ist der Fall klar gewesen: Die Germanen sind ein Volk von Barbaren, dazu bestimmt, notfalls mit Waffengewalt niedergeworfen zu werden. Das belegen mancherlei frühe Kunstwerke, die Germanen in Bild oder Skulptur unter Pferdehufen zeigen oder in Ketten kniend, seitlich am Kopf den typischen geflochtenen Haarknoten, auch „Suebenknoten“ genannt.