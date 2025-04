Archäologie: Gemetzel in der Römerzeit - Massengrab in Wien entdeckt

Val Kilmer ist tot „It’s time to let go“ – Der bewegende letzte Auftritt des „Iceman“

„Top Gun“ machte Val Kilmer berühmt. In den 1990ern war er ein Superstar, schlüpfte in den „Batman“-Anzug. Später erkrankte er an Kehlkopfkrebs. In „Top Gun: Maverick“ nahm er Abschied vom Filmpublikum.