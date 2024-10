Erneut ist am Königsgrab von Seddin im Nordwesten Brandenburgs eine große Anlage aus der späten Bronzezeit entdeckt worden. Laut dem Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege handelt es sich um eine dicht bebaute Wohnsiedlung.

Riesige „Halle des Königs“

Die bisher freigelegten Reste von sieben Häusern stehen rund um die riesige „Halle des Königs“, die vor rund einem Jahr bei Grabungen freigelegt wurde. Der Sage nach soll es sich dabei um die letzte Ruhestätte eines Königs namens Hinz handeln.

Der Brandenburger Landesarchäologe Franz Schopper sprach bei der Präsentation der Funde von einer „großen Überraschung“ und einem „wahren Häusermeer“.

Das Königsgrab in der Nähe von Seddin bei Groß Pankow gilt als die bedeutendste Grabanlage des 9. Jahrhunderts v. Chr. im nördlichen Mitteleuropa. Foto: dpa/Jörg Carstensen

Laut Grabungsleiter Immo Heske von der Georg-August-Universität Göttingen, der die Untersuchungen in Seddin seit rund zehn Jahren begleitet, handelt es sich um eine dichte Bebauung auf einer Fläche von rund 2000 Quadratmetern. Zwischen 200 und 300 Menschen sollen hier gleichzeitig gelebt haben. Dabei habe es sich vorwiegend um Zimmerleute, Metallgießer und andere Handwerker sowie Landwirte gehandelt.

Hausgrößen von rund 7 Meter Breite und circa 17 Meter Länge lassen laut Landesamt auf Unterschiede in der Sozialstruktur schließen. Überlagerungen der Gebäude zeigten ebenso wie die gefundene Keramik eine Nutzung über mehrere Generationen, hieß es.

Bei erneuten Grabungsarbeiten am Königsgrab von Seddin in der Prignitz wurde eine dicht bebaute Siedlung entdeckt. Bisher ist bei Grabungen 2023 eine riesige Halle aus der Bronzezeit entdeckt worden. Foto: dpa/Jens Kalaene

Königsgrab von Seddin im Jahr 1899 entdeckt

Laut Heske hat die Siedlung am Ende der Bronzezeit rund 200 Jahre, etwa zwischen 1000 und 800 v. Chr. bestanden. Hinweise auf eine weitere Besiedlung in den folgenden Epochen gebe es nicht. Landesarchäologe Schopper ergänzt, die Region der heutigen Prignitz sei in der späten Bronzezeit ein europäischer Kommunikations- und Handelsraum zwischen Nord- und Südeuropa gewesen.

Blick bei Ausgrabungen einer Versammlungshalle in der Nähe des Grabhügels des „Königs Hinz“» auf einen originalen Doppelkonus, der vor Ort gefunden wurde. Foto: dpa/Jörg Carstensen

Das international bekannte Königsgrab von Seddin wurde im Jahr 1899 entdeckt. Der Sage nach soll dort ein König Hinz bestattet sein. Es gilt als die bedeutendste Grabanlage des 9. Jahrhunderts vor Christus im nördlichen Mitteleuropa, insbesondere durch seine isolierte Lage, die enorme Größe, die seinerzeit kilometerweite Sichtbarkeit des Grabhügels und die reiche Grabausstattung.

Seit Jahren werden das Königsgrab und die Umgebung im Landkreis Prignitz erforscht. Die im vergangenen Jahr entdeckte Halle des Königs „Hinz“ gilt laut Landesamt als die größte bekannte Halle der nordischen Bronzezeit. Heske datiert das Gebäude zwischen dem 10. und 9. Jahrhundert vor Christus. Aufgrund der enormen Größe dürfte es sich um einen Herrschersitz gehandelt haben.