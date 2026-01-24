Eine Eule bewacht den Eingang zum Grab: «Die bedeutendste archäologische Entdeckung des letzten Jahrzehnts in Mexiko» gibt Einblicke in Bestattungsrituale und Weltanschauung der Zapoteken.
Oaxaca - Mit dem Fund eines 1.400 Jahren alten Grabs der zapotekischen Hochkultur in Mexiko ist einem archäologischen Team ein spektakulärer Erfolg gelungen. "Es handelt sich um die bedeutendste archäologische Entdeckung des letzten Jahrzehnts in Mexiko", sagte Staatspräsidentin Claudia Sheinbaum. Das gut erhaltene Grab mit Wandmalereien, Friesen und Kalender-Inschriften war in San Pablo Huitzo im südlichen Bundesstaat Oaxaca gefunden worden.