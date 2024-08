In dieser Kirche soll der erste deutsche König Heinrich I.gestorben sein

Kloster Memleben in Sachsen-Anhalt Burgenlandkreis ist eng mit der Geschichte der ersten deutschen Könige verbunden. Jahrelange Grabungen enthüllen immer wieder neue Details. Jetzt haben Spatenforscher eine außergewöhnliche Entdeckung gemacht.

Archäologen haben auf dem historischen Klosterareal in Memleben (Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt) die Kirche entdeckt, in der der erste deutsche König, Heinrich I., gestorben sein soll. Im Mittelalter gab es hier eine 16 Meter lange, einschiffige Kirche mit einer halbrunden Apsis und einem unterkellerten Anbau im Westen, der einen Treppenzugang besaß. Die Kirche ersetzte einen älteren, kleineren Sakralbau. Dazu gehörte ein dicht belegter Friedhof.

Marienkirche – Sterbeort König Heinrich I.

Es handele sich zweifelsfrei um die Marienkirche aus der ersten Hälfte des 10. Jahrhunderts, sagte Grabungsleiter Holger Grönwald. „Schriftliche Quellen belegen, dass Heinrich in seinen letzten Stunden in der Kirche lag und seinen Sohn, den späteren Kaiser Otto der Große (912 bis 973), als Nachfolger bestimmte.“

Als König Heinrich I. (um 875 bis 936) tot war, sei er in der 9,20 Meter breiten und fast 15 Meter langen Kirche aufgebettet worden.

Kloster und vermutete Kaiserpfalz Memleben. Foto: Imago//Sylvio Dittrich

Die Pfalz war im 10. Jahrhundert eine bedeutende Pfalz unter den ostfränkischen Königen Heinrich I. und seinem Sohn Otto I., die beide auch hier starben. Foto: www.imago-images.de

Memleben ist heute eine der bedeutendsten historischen Stätten Sachsen-Anhalts. Foto: dpa//Hendrik Schmidt

Blick auf das Grabungsfeld einer früheren Kirche bei Memleben. Unweit des Klosters haben Spatenforscher eine befestigte Siedlung mit Kirche und einem Wohnbau entdeckt. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Eingeweide Ottos beigesetzt

Ebenso wurden nach einer mittelalterlichen Chronik die Eingeweide Ottos des Großen in der Nacht nach seinem Tode in der Memlebener Marienkirche beigesetzt. Im Inneren der Kirche fand sich eine Steinplatte als Rest des Unterbaus für einen Altar.

Dass es sich um einen Sakralbau handelt, belegt auch ein Grab im Inneren des Gebäudes. Die schlichte, bereits in Steinbauweise ausgeführte Pfalzkirche wurde zugunsten einer monumentalen Kirche von 979 nahezu vollständig abgetragen.

Archäologie Mittelalterliche Siedlung bei Kloster Memleben entdeckt Das Gebiet um das mittelalterliche Kloster Memleben in Sachsen-Anhalt gibt seine Geheimnisse nur schrittweise frei. Nun wurde eine bisher unbekannte Siedlung mit bemerkenswerten Steinbauten untersucht.

Ständige Umbauten auf dem historischen Areal

Die Grabungen zeigten die im Laufe der Jahrhunderte vorgenommenen Veränderungen. Die Nordwand des Gebäudes wurde von einem Kirchturm überbaut. Zudem gab es eine lange spätmittelalterliche Mauer als Klostereinfassung.

Südlich der spätmittelalterlichen Mauer erfolgten wiederholt Bodeneingriffe, die den Baukörper stark beeinträchtigten. Im 13. Jahrhundert wich der Bau einer neuen, heute noch als Ruine erhaltenen Kirche.

Reiche Funde aus slawischer und ottonischer Zeit

Die Archäologen stießen auch auf „reichhaltiges Fundmaterial“, das auf eine Besiedlung des Ortes zwischen dem 9./10. und 14. Jahrhundert hinweist. Zu den bedeutendsten Fundstücken gehörten slawische Keramik, eine Kreuzemail-Scheibenfibel der Ottonen-Zeit, hoch- und spätmittelalterliche Kugeltöpfe, bronzene Messerscheiden-Beschläge, Projektile von Armbrustbolzen, mittelalterliche Silbermünzen, ein gotischer Schlüssel sowie ein spätmittelalterliches Pilgerzeichen mit der Darstellung eines gekrönten Herrschers.

Ein Archäologe arbeitet auf dem Grabungsfeld bei Memleben in einem Kellerzugang einer früheren Kirche. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Ein Grabungsmitarbeiter zeigt auf dem Grabungsfeld einer Kirche bei Memleben ein spätmittelalterliches Pilgerzeichen mit der Darstellung eines gekrönten Herrschers. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Diese slawische wellenverzierte Keramik wurde auf dem Grabungsfeld einer Kirche bei Memleben gefunden. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Memleben ist heute eine der bedeutendsten historischen Stätten Sachsen-Anhalts. Unter dem ostfränkischen König Heinrich I. (876-936) und seinem Sohn und Nachfolger, dem römisch-deutschen Kaiser Otto dem Großen (912-973), war Memleben eine der wichtigsten Pfalzen (Wohn-Stützpunkte) des damaligen Reisekönigtums.

Für beide Ottonen-Herrscher, die übrigens die ersten Sachsen auf dem ostfränkischen Königsthron waren, war die Pfalz Memleben auch Sterbeort. Das Herz und andere Organe Ottos des Großen wurden in der Memlebener Marienkirche bestattet, der Leichnam im Magdeburger Dom. Sein Sohn und Nachfolger Otto II. gründete 979 zur Erinnerung an seinen Vater in Memleben ein Reichskloster, dessen Überreste bis heute erhalten sind.