Archäologen finden in Dijon sitzend bestattete Gallier

Keltische Eliten in Deutschland Bei den Kelten gaben die Frauen den Ton an

Mehr als 700 Jahre beherrschten die Kelten Mitteleuropa. Vom 7. bis zum 1. Jahrhundert v. Chr. waren sie auch im Südwesten Deutschlands die vorherrschende Bevölkerungsgruppe. Genetische Analysen an keltischen Grabhügeln geben Einblicke in enge Verwandtschaften und in die Machtstrukturen keltischer Eliten.