Arbeitszeit: Schwesig weist CDU in Teilzeit-Debatte zurecht

1 Ministerpräsidentin Manuela Schwesig findet, dass man den Einsatz der Arbeitenden nicht kleinreden soll. (Archivbild) Foto: Philip Dulian/dpa

Die Union hat eine Debatte um Teilzeit-Arbeit gestartet und deshalb viel Gegenwind zu spüren bekommen. Auch Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig gibt Kontra.











Schwerin - In der Debatte um den grundsätzlichen Rechtsanspruch auf Teilzeit hat sich Mecklenburg-Vorommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) klar gegen den Vorschlag aus der Union gestellt. "Die CDU ist nicht klug beraten, wenn sie ständig verkündet, dass die Menschen in Deutschland nicht genug arbeiten", sagte Schwesig der Zeitschrift "Stern".