1 Bundeswirtschaftsministerin Reiche sieht die Notwendigkeit für mehr Vollzeitjobs. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Der Wirtschaftsflügel der Union will den Anspruch auf Teilzeitarbeit einschränken, um dem Fachkräftemangel zu begegnen. Auch die CDU-Wirtschaftsministerin sieht Handlungsbedarf.











Link kopiert



Hamburg - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche hat sich für mehr Vollzeitarbeit in Deutschland ausgesprochen. Ziel sei es, die Arbeitsproduktivität zu steigern, sagte die CDU-Politikerin am Rande des Nordsee-Gipfels in Hamburg. Sie reagierte damit auf einen Vorstoß des Wirtschaftsflügels der Union, den Rechtsanspruch auf Teilzeit einzuschränken.