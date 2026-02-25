Arbeitszeit in der Region Stuttgart: Wenn das letzte Glas das Gesetz bricht – Gastronom gibt Einblick

Sollten die gesetzlichen Arbeitszeitgrenzen gelockert werden? Ein Gastronom erklärt anonym, warum seine Branche im Graubereich arbeitet und mehr Flexibilität braucht.
Thomas Kunze (Name von der Redaktion geändert) führt ein Hotel mit Restaurant in der Region Stuttgart. An normalen Tagen folgt sein Betrieb klaren Routinen: Rezeption, Frühstück, Abendservice. „Das ist ja immer der gleiche Ablauf.“ Aber es gibt eben auch ganz andere Tage und Abende. Anonym schildert er unserer Zeitung, warum seine Branche auf eine Lockerung der Höchstarbeitszeit in Deutschland hofft und warum er manchmal fürchtet, etwas Unerlaubtes zu tun.