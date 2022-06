1 Ein Kaufmann oder eine Kauffrau für Büromanagement arbeitet hauptsächlich im Büro am Computer und am Telefon. Foto: Shutterstock/ Pressmaster

Als Kaufmann oder Kauffrau für Büromanagement bringt man Selbstorganisation und Sorgfalt mit. Bei seiner Arbeit im Büro behält man stets den Überblick und koordiniert den Büroalltag. Doch was genau macht ein Kaufmann für Büromanagement und was steckt hinter dieser Jobbezeichnung?

Stuttgart – Der Beruf des Kaufmanns oder der Kauffrau für Büromanagement gehört zu den beliebtesten Ausbildungsberufen. Doch besonders Frauen sind an diesem Beruf interessiert, so sind meist über 70 Prozent der Neuabschlüsse weibliche Berufseinsteigerinnen. Als Kaufmann oder Kauffrau für Büromanagement hat man alle Büroprozesse fest im Blick, kommuniziert mit Kunden und Dienstleistern, koordiniert Termine und Geschäftsreisen und ist ein echtes Organisationstalent. Doch was sind die alltäglichen Aufgaben in diesem Beruf, wie viel verdient man und welche Karrieremöglichkeiten gibt es?

Der Arbeitsalltag als Kauffrau für Büromanagement

Kaufmänner und -frauen für Büromanagement üben hauptsächlich verwaltende und organisatorische Tätigkeiten aus. Zu alltäglichen Aufgaben zählt der tägliche Schriftverkehr, die Terminkoordination der Geschäftsleitung, und Vorbereitung von Präsentationen. Die Kundenbetreuung und Auftragsabwicklung sind ebenfalls wichtige Aufgaben einer Kauffrau für Büromanagement.

Die meisten Tätigkeiten werden über spezielle Software am Computer erledigt. Auch regelmäßige Telefonate mit Kunden oder Dienstleistern gehören zum Berufsalltag. Das Aufgabengebiet als Kauffrau für Büromanagement ist sehr vielseitig und so gibt es zahlreiche mögliche Arbeitsfelder für Angestellte dieses Berufes. Ob im Einkauf, in der Logistik, in der Öffentlichkeitsarbeit oder im Personalwesen – ein Kaufmann oder eine Kauffrau für Büromanagement sind vielseitig in verschiedenen Bereichen einsetzbar.

Wo arbeitet ein Kaufmann oder eine Kauffrau für Büromanagement?

Als Kaufmann beziehungsweise Kauffrau für Büromanagement kann man in nahezu allen Branchen Arbeit finden. Man arbeitet in Büros von Unternehmen und Firmen, im öffentlichen Dienst, in Organisationen oder Interessenvertretungen und Verbänden.

Wie viel verdient eine Kauffrau für Büromanagement?

Die Höhe der Vergütung als Kauffrau für Büromanagement hängt von der Branche ab, in der man tätig ist, von der Berufserfahrung und vom Bundesland in den man lebt. Ist der Betrieb an einen Tarifvertrag gebunden, so ist der Verdienst fest geregelt. Generell gilt, dass man als Kauffrau für Büromanagement mit mindestens 1800 Euro brutto im Monat rechnen kann. Im Durchschnitt verdienen Angestellte dieses Berufs zwischen 2000 und 2800 Euro. Absolviert man Weiterbildungen oder hat eine Menge Berufserfahrung vorzuweisen, so kann man bis zu 3500 Euro im Monat verdienen. Auch hier sind die angegebenen Richtwerte von Tarifverträgen abhängig.

Die Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement

Die Ausbildung zum Kaufmann oder zur Kauffrau für Büromanagement dauert regulär drei Jahre und findet im Wechsel in der Schule und im Betrieb statt. Bei guter Leistung kann die Ausbildungsdauer auf zwei bis zweieinhalb Jahre verkürzt werden.

Voraussetzungen für eine Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement

Theoretisch kann man mit jedem Schulabschluss Kauffrau für Büromanagement werden. Die meisten Ausbildungsbetriebe erwarten jedoch einen mittleren Bildungsabschluss. Mit guten Noten in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathe hat man besonders gute Chancen auf einen Ausbildungsplatz für diesen Beruf. Als persönliche Qualifikationen sollte man eine gute Selbstorganisation und natürlich Sorgfalt und Genauigkeit mitbringen.

Inhalte der Ausbildung zum Kaufmann für Büromanagement

In der Ausbildung als Kauffrau für Büromanagement werden zwei Bereiche abgedeckt: Büroprozesse und Geschäftsprozesse. In der Berufsschule gibt es allgemeinbildende Fächer wie Deutsch, Englisch, Mathematik und Wirtschafts- und Sozialkunde. Zusätzlich gibt es verschiedene Wahlqualifikationen, wie Personalwirtschaft, Recht und Verwaltung oder Sekretariat und Assistenz. Auszubildende erlernen außerdem Methoden der Kundengewinnung und Kundenbindung, Projektplanung und Organisation vom Büroalltag sowie Geschäftsreisen und Termine.

Im ersten Lehrjahr erlernt man alles zum Thema Büroprozesse und Auftragsbearbeitung. Im zweiten Ausbildungsjahr lernen Auszubildende alles zur kompetenten Kundenbetreuung und Buchführung. Im letzten Jahr stehen dann die Punkte Finanzierung und Projektmanagement auf dem Stundenplan.

Büromanagement: Was verdient man in der Ausbildung?

Im Durchschnitt kann man während der Ausbildung zum Kaufmann für Büromanagement mit folgenden Ausbildungsvergütungen rechnen:

Im ersten Lehrjahr: ungefähr 890 Euro

ungefähr 890 Euro Im zweiten Ausbildungsjahr: ungefähr 970 Euro

ungefähr 970 Euro Im letzten Jahr: circa 1065 Euro

Kauffrau für Büromanagement: Weiterbildung ermöglicht Karriereaufstieg

Auch wenn man bereits ausgelernter Kaufmann für Büromanagement ist, kann man seine Karriere weiter vorantreiben. Es gibt verschiedene Möglichkeiten der Weiterbildung. Es gibt zahlreiche berufsbegleitende Fernkurse oder Lehrgänge oder aber auch Aufstiegsfortbildungen in Vollzeit. Auch ein Studium als Weiterbildung, wie Betriebswirtschaftslehre oder Management, ein Fachwirt oder ein Betriebswirt, sind möglich.