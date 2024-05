1 Bei der Demontage einer Solaranlage auf einem Wohnhausdach hat ein 29-Jähriger schwere Verletzungen erlitten. Foto: dpa/Marijan Murat

Der 29-jährige Mitarbeiter einer Firma wurde bei der Demontage auf dem Dach eines Wohnhauses am Dienstag schwer verletzt. Was über die Ursache bekannt ist.











Erhebliche Verletzungen erlitten hat am Dienstagnachmittag ein 29-Jähriger bei einem Arbeitsunfall in Welzheim (Rems-Murr-Kreis). Der Mitarbeiter einer Firma hatte nach Angaben des Polizeipräsidiums Aalen Arbeiten am Dach eines Wohnhauses in der Rudersberger Straße erledigt.