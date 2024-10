Arbeitsunfall in Reutlingen

1 Der Rettungsdienst brachte den Mann in eine Klinik. (Symbolbild) Foto: Monika Skolimowska/dpa/Monika Skolimowska

Zu einem schweren Arbeitsunfall ist es am Montag in der Burkhardt-Weber-Straße in Reutlingen gekommen.