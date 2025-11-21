Arbeitsunfall in NRW: 58-Jähriger von herabstürzendem Sack erschlagen
Der Arbeiter starb noch vor Ort an seinen schweren Verletzungen. (Symbolbild) Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Auf einem Firmengelände in NRW ist ein 58-jähriger Arbeiter tödlich verunglückt: Ein mit Granulat gefüllter Sack stürzte von einem Gabelstapler und traf den Mann.

Ein 58-Jähriger ist bei einem Arbeitsunfall in Nordrhein-Westfalen von einem herabstürzenden Sack erschlagen worden und gestorben. Nach ersten Erkenntnissen fiel der mit Granulat befüllte Sack am Freitagmorgen von einem Gabelstapler und traf den 58-Jährigen, wie die Polizei in Detmold mitteilte. Für den Arbeiter kam jede Hilfe zu spät. Er starb noch vor Ort an seinen schweren Verletzungen.

 

Der tödliche Arbeitsunfall ereignete sich demnach auf einem Firmengelände in Bad Salzuflen. Das Amt für Arbeitsschutz wurde eingeschaltet. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

 