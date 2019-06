Die Konkurrenten des VfB Stuttgart (II) So läuft es beim Hamburger SV

Die Vorbereitung des VfB Stuttgart in die neue Zweitligasaison ist bereits in vollem Gange – doch was macht eigentlich die Aufstiegs-Konkurrenz? Wir blicken in einer Serie auf die möglichen Haupt-Kontrahenten des VfB in der neuen Saison. Und widmen uns im zweiten Teil dem Hamburger SV.