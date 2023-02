1 Für den Mann kam jede Hilfe zu spät. (Symbolbild) Foto: dpa/Boris Roessler

Ein 52-Jähriger Arbeiter ist in Karlsruhe bei einem Sturz aus rund 22 Metern Höhe ums Leben gekommen. Die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen.

Wie die Beamten berichteten, war der Mann am Montagvormittag mit der Demontage eines Gerüstteils an einem Rohbau in der Carl-Metz-Straße beschäftigt, als er aus bisher ungeklärter Ursache von einer sogenannten Faltbühne in etwa 22 Metern Höhe abstürzte. Laut Polizei starb er noch am Unglücksort.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.