1 Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. (Symbolbild) Foto: dpa/Daniel Karmann

Ein 64-Jähriger führt am Donnerstag in einer Firma in Eislingen Wartungsarbeiten durch, als es zu einer Verpuffung kommt. Der Mann wird mit Öl übergossen, das sich entzündet.











Link kopiert



Ein 64 Jahre alter Mann ist am Donnerstagmorgen bei einem Arbeitsunfall in einer Firma in der Schloßstraße in Eislingen (Kreis Göppingen) schwer verletzt worden.