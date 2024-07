Arbeitsunfall in Bietigheim-Bissingen

1 Der Verletzte wurde ins Krankenhaus gebracht, wo er wenig später verstarb. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Der Mann stürzte durch ein Wellblechdach rund vier bis fünf Meter in die Tiefe auf einen Betonboden.











Ein Sturz von einem Dach endete für einen 67-Jährigen am Dienstag in der Carl-Benz-Straße in Bietigheim-Bissingen tödlich.