Arbeitsunfall in Biberach

1 Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. (Symbolbild) Foto: dpa/Fabian Sommer

Drei Männer sind am Mittwoch mit Baumfällarbeiten in Biberach beschäftigt, als einer der Arbeiter währenddessen von einem meterlangen Stamm getroffen und unter diesem begraben wurde. Der Mann kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik.















Biberach - Ein 27 Jahre alter Mann ist am Mittwochnachmittag bei Baumfällarbeiten in Biberach schwer verletzt worden. Ein mehrere Meter langes Stammteil hatte den Mann unter sich begraben.

Wie die Polizei mitteilt, fällte der 27-Jährige gemeinsam mit zwei 23 und 30 Jahre alten Männern gegen 15.45 Uhr im Waldgebiet Burrenwald Bäume. Als der 23-Jährige dazu eine Motorsäge benutzte, schlug einer der beiden anderen Arbeiter Keile in den Baum, um den Fall des Stammes zu steuern.

Der Baum fiel zwar in die gewünschte Richtung, streifte jedoch einen weiteren Baum. Dieser Baum splitterte offenbar und ein mehrere Meter langes Stammteil flog in Richtung des 27-Jährigen und begrub ihn unter sich. Ein Rettungshubschrauber flog den Schwerverletzten in eine Klinik. Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen.