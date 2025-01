Arbeitsunfall in Backnang: 38-Jähriger quetscht Hand in Richtmaschine

1 Der verletzte Arbeiter wurde in eine Klinik geflogen. Foto: KS-Images.de / Karsten Schmalz

Ein Arbeiter reinigt am Dienstagabend in Backnang eine Maschine und verletzt sich schwer an seiner Hand. Er wird mit einem Hubschrauber in eine Klinik gebracht.











Ein 38-Jähriger hat sich am Dienstagabend in der Manfred-von-Ardenne-Allee in Backnang ( Rems-Murr-Kreis ) bei einem Arbeitsunfall schwer verletzt. Er musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Der 38-Jährige hatte nach Polizeiangaben gegen 22 Uhr eine Richtmaschine gereinigt. Dabei geriet seine Hand zwischen Maschinenteile und wurde schwer gequetscht. Richtmaschinen dienen zum Begradigen von Metallteilen oder anderen Materialien.