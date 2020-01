39-Jähriger stürzt in mehrere Meter tiefen Aufzugschacht

Arbeitsunfall in Altbach

1 Ein Arbeiter war in Altbach in einen mehrere Meter tiefen Aufzugschacht gestürzt. Foto: 7aktuell.de/Lukas Gerstner

Tragisches Unglück in Altbach: Ein 39-jähriger Arbeiter stürzt auf einer Baustelle in einen mehrere Meter tiefen Aufzugschacht. Ein Rettungshubschrauber fliegt den Mann in eine Klinik.

Altbach - Ein 39 Jahre alter Arbeiter ist am Dienstagnachmittag in Altbach im Kreis Esslingen in einen mehrere Meter tiefen Aufzugschacht gestürzt und wurde dabei schwer verletzt.

Wie die Polizei mitteilt, arbeitete der Mann gegen 14.45 Uhr auf einer Baustelle in der Teckstraße, als er aus noch ungeklärter Ursache mehrere Meter tief in einen Aufzugschacht fiel. Der Mann wurde aus dem Schacht geborgen und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

Die Spezialisten des Arbeitsbereichs Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Reutlingen haben die Ermittlung zur Klärung des Unfallhergangs aufgenommen.