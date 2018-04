Arbeitsunfall im Rems-Murr-Kreis Arbeiter bei Kran-Unglück verletzt

Ein Kran soll in Auenwald aufgestellt werden. Plötzlich reißt ein Stahlseil, ein Teil des Krans rast nach unten. Dort befindet sich ein 37-jähriger Bauarbeiter – er erleidet schwere Verletzungen, ein Hubschrauber bringt ihn in die Klinik.





Auenwald - Sehr schwere Verletzungen an beiden Beinen hat am Mittwochnachmittag ein 37 Jahre alter Bauarbeiter bei einem Unfall in Auenwald-Unterbrüden (Rems-Murr-Kreis) erlitten. Laut der Polizei sollte gegen 15 Uhr in der Brückenstraße ein Baukran aufgestellt werden.

Beim Ausfahren des Krans riss nach bisheriger Kenntnis ein Stahlseil, so dass ein Teil des Geräts nach unten raste. Der 37-jährige Beschäftigte stand zu diesem Zeitpunkt auf einer Leiter im Gefahrenbereich des Krans. Er wurde von dem schweren herabfallenden Bauteil erfasst und von der Leiter geschleudert. Dabei erlitt er die schweren Verletzungen.

An der Unfallstelle konnte der Mann umgehend von einem Notarzt versorgt werden. Dann brachte ein Rettungshubschrauber ihn in eine Fachklinik. Um zu klären, wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, hat die zuständige Berufsgenossenschaft einen Sachverständigen eingeschaltet. Dieser soll jetzt den eingesetzten Kran und die Unfallstelle genauer unter die Lupe nehmen.