Am Freitagmorgen ist ein Arbeiter mit Baumfällarbeiten am Bahnhof in Ditzingen beschäftigt. Er stürzt und verletzt sich mit einer Kettensäge. Das wirkt sich auch auf den S-Bahn-Verkehr um Stuttgart aus.

Ein 22-Jähriger hat sich am Freitagmorgen bei einem Arbeitsunfall am Bahnhof Ditzingen (Kreis Ludwigsburg) mit einer Kettensäge verletzt. Es kommt derzeit (Stand: 10:45 Uhr) zu Beeinträchtigungen des Bahnverkehrs.

Wie die Bundespolizei auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilte, fanden am Morgen Baumfällarbeiten an einer Bahnböschung an den Gleisen kurz nach dem Bahnhof Ditzingen in Richtung Höfingen statt.

Dabei sei ein 22-jähriger Arbeiter gestürzt und habe sich dabei mit einer Kettensäge am Unterarm verletzt. Die Polizei geht derzeit von einem Arbeitsunfall aus. Über die Schwere der Verletzungen konnte der Polizeisprecher noch keine Angaben machen. Der Rettungsdienst brachte den 22-Jährigen in ein Krankenhaus. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden.

Wie die S-Bahn-Stuttgart informierte, kommt es aufgrund des Einsatzes zu Fahrplanabweichungen auf den Strecken der S60 und S6. Die Gleise seien aber inzwischen wieder freigegeben, sagte der Sprecher der Bundespolizei.