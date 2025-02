Arbeitstitel Kill Jackie: Catherine Zeta-Jones übernimmt Hauptrolle in neuer Rachethriller-Serie

1 Catherine Zeta-Jones hat eine neue Rolle an Land gezogen. Foto: Balkis Press/ABACAPRESS/ddp images

Catherine Zeta-Jones steht im Mittelpunkt einer neuen Rachethriller-Serie. Sie mimt Jackie Price, die von Auftragskillern gejagt wird. Die Schauspielerin freut sich darauf, "diese facettenreiche Figur zum Leben zu erwecken".











Link kopiert



Die britische Schauspielerin Catherine Zeta-Jones (55, "Wednesday") ist in ein neues Serienprojekt involviert. In "Kill Jackie" (Arbeitstitel) wird sie die Hauptrolle übernehmen und als eine der ausführenden Produzentinnen fungieren. Die Rachethriller-Serie von Prime Video, Fremantle und Steel Springs Pictures basiert auf dem Roman "The Price You Pay" von Nick Harkaway (52), den er unter seinem Pseudonym Aidan Truhen veröffentlichte.