Arbeitsplatz-Abbau: Schock: Aus für Waiblinger Bosch-Werk löst Bestürzung aus

Die geplante Auflösung der Mobilitäts-Sparte in der Stauferstadt sorgt für Tränen in der Belegschaft. Der Waiblinger Oberbürgermeister Sebastian Wolf spricht von einem „herben Schlag“.
Die vom Bosch-Konzern wegen der Krise in der Automobilsparte angekündigte Schließung des Standorts in Waiblingen ist in der Stauferstadt auf bestürzte Reaktionen gestoßen. „Die Leute sind völlig geschockt“, sagte Frank Sell, Betriebsratsvorsitzender der Mobilitätssparte, bei einer kurzfristig einberufenen Videokonferenz am Donnerstag über die Gefühlslage bei sich und seinen Kollegen. Mit einem Abbauprogramm von bundesweit 13 000 Stellen sei der Automobilzulieferer „jetzt in einer Liga angekommen, die jenseits von gut und böse ist“.