Putzmeister will anscheinend nur ein Jahr nach einem Abbauprogramm erneut Stellen streichen, diesmal in Aichtal (Kreis Esslingen). Harsche Kritik kommt von IG Metall und Betriebsrat.
Gut eineinhalb Jahre ist es her, dass Putzmeister die Schließung zweier deutscher Werke angekündigt hatte. Nun will der Betonpumpenspezialist offenbar erneut Stellen abbauen – diesmal am Stammsitz in Aichtal (Kreis Esslingen). Das macht die Gewerkschaft IG Metall in einer Pressemitteilung am Montag öffentlich. Die Mitarbeitenden waren demnach in der Vorwoche von der Geschäftsführung informiert worden. Das Unternehmen selbst hat die Pläne bislang noch nicht bestätigt.