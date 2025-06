Arbeitsmarkt: Zeitarbeit und Minijobs auf dem Rückzug - Schub bei Teilzeit

1 Die lange gute Entwicklung am Arbeitsmarkt in Deutschland hat für mehr reguläre Arbeitsverhältnisse gesorgt. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Die lange gute Entwicklung am Arbeitsmarkt hat für mehr reguläre Arbeitsverhältnisse in Deutschland gesorgt. Dazu trägt auch der Trend zur Teilzeit bei.











Wiesbaden - Der lange Zeit boomende Arbeitsmarkt in Deutschland hat viele Menschen in eine reguläre Beschäftigung gebracht. Im vergangenen Jahr waren 74,8 Prozent der Erwerbstätigen in einem "Normalarbeitsverhältnis" beschäftigt, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) in Wiesbaden mitteilte. Damit lag der Anteil deutlich höher als 2010 mit damals 65,8 Prozent.