Arbeitsmarkt: Zahl der Erwerbstätigen steigt 2024 auf Rekord

2 Die Beschäftigung in Deutschland hat 2024 einen neuen Höchststand erreicht (Archivbild) Foto: Richard Vogel/AP/dpa

Ungeachtet der Konjunkturflaute ist die Beschäftigung im vergangenen Jahr auf eine neue Bestmarke gestiegen. Die Wirtschaftskrise macht sich allerdings in einigen Bereichen schon bemerkbar.











Wiesbaden - Die Zahl der Beschäftigten in Deutschland hat 2024 trotz Wirtschaftskrise einen neuen Höchststand erreicht. Im Jahresdurchschnitt waren rund 46,1 Millionen Menschen mit Arbeitsort hierzulande erwerbstätig, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. "Das waren so viele Erwerbstätige wie noch nie seit der deutschen Vereinigung im Jahr 1990."