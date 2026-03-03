Arbeitsmarkt: Teilzeitbeschäftigung in Deutschland erreicht Höchststand

So viele Beschäftigte wie noch nie arbeiten in Teilzeit. Was ist der Grund?
Nürnberg - Die Teilzeitbeschäftigung hat in Deutschland nach einer Berechnung 2025 einen Höchststand erreicht. Allerdings arbeiteten die Teilzeitbeschäftigten in der Woche etwas mehr als im Vergleich zum Vorjahr, wie das Nürnberger Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) mitteilte. Damit blieb die durchschnittliche Wochenarbeitszeit aller Beschäftigten auf dem Niveau von 2024 und lag höher als in früheren Jahren.