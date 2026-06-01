Arbeitsmarkt Rems-Murr: Unternehmen halten sich bei der Besetzung von Stellen zurück

Mehr als 11.500 Menschen im Rems-Murr-Kreis sind aktuell arbeitslos gemeldet. Zugleich gibt es bei den Rems-Murr-Firmen etwa 2600 unbesetzte Stellen.

Auch im Mai ist der Arbeitsmarkt im Rems-Murr-Kreis nicht aus der Talsohle gekommen. Zwar ging die Zahl der nach einem Job suchenden Menschen leicht um 119 Personen zurück. Nach wie vor aber sind mehr als 11.500 Frauen und Männer im Verantwortungsbereich der Arbeitsagentur Waiblingen ohne eine Stelle, die Arbeitslosenquote liegt weiterhin bei 4,7 Prozent.

„Insbesondere exportorientierte Unternehmen sowie von der Transformation stark betroffene Industrie- und Zulieferbetriebe stehen vor Herausforderungen“, sagt Christine Käferle, die Leiterin der Arbeitsagentur. Spürbar sei ein Klima der konjunkturellen Unsicherheit, zurückhaltender Investitionsbereitschaft und schwacher Nachfrage.

Auch landesweit ging die Arbeitslosenquote nur leicht zurück

Gleichzeitig würden Betriebe von Schwierigkeiten bei der Suche nach passenden Fachkräften und anhaltender Unsicherheit mit Blick auf Energiepreise und geopolitische Rahmenbedingungen berichten. Auch landesweit ging die Arbeitslosenquote um 0,1 Prozentpunkte auf 4,6 Prozent nur leicht zurück.

Im Mai meldeten sich 870 Männer und Frauen wegen der Beendigung ihres Beschäftigungsverhältnisses bei der Waiblinger Agentur für Arbeit und dem Jobcenter Rems-Murr arbeitslos. Im gleichen Zeitraum traten 737 Personen eine neue Stelle an, 587 Menschen begannen eine Aus- oder Weiterbildung. Im Vergleich zum Mai vergangenen Jahres nahm die Zahl der Arbeitslosen um 408 zu, die Arbeitslosenquote stieg um 0,2 Prozentpunkte.

Von den Unternehmen wurden 395 neu zu besetzende Arbeitsstellen gemeldet. Insgesamt sind momentan fast 2600 Stellenangebote aus dem Rems-Murr-Kreis auf der Jobbörse der Agentur für Arbeit unter www.arbeitsagentur.de/jobsuche zu finden.