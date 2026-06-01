Arbeitsmarkt Rems-Murr: Unternehmen halten sich bei der Besetzung von Stellen zurück

Mehr als 11.500 Menschen im Rems-Murr-Kreis sind aktuell arbeitslos gemeldet. Zugleich gibt es bei den Rems-Murr-Firmen etwa 2600 unbesetzte Stellen.
Auch im Mai ist der Arbeitsmarkt im Rems-Murr-Kreis nicht aus der Talsohle gekommen. Zwar ging die Zahl der nach einem Job suchenden Menschen leicht um 119 Personen zurück. Nach wie vor aber sind mehr als 11.500 Frauen und Männer im Verantwortungsbereich der Arbeitsagentur Waiblingen ohne eine Stelle, die Arbeitslosenquote liegt weiterhin bei 4,7 Prozent.