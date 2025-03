Arbeitsmarkt: Prognose: Arbeitslosigkeit wird 2025 zunehmen

1 Die richtigen Investitionen könnten laut der Prognose auch den Arbeitsmarkt beleben. Foto: Sina Schuldt/dpa

Wie die Wirtschaft schwächelt auch der Arbeitsmarkt. Investitionen könnten das ändern - allerdings nicht so schnell.











Nürnberg - Wegen der schwachen Konjunktur wird die Arbeitslosigkeit in Deutschland einer Prognose zufolge in diesem Jahr wachsen. Die Zahl der Arbeitslosen werde im Jahresdurchschnitt um 140.000 auf 2,92 Millionen steigen, teilte das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) in Nürnberg mit. Gleichzeitige werde die Zahl der Erwerbstätigen im Vergleich zum Vorjahr um 40.000 Personen auf 46,04 Millionen zurückgehen.