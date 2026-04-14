Arbeitsmarkt: Job-Hopping verliert an Beliebtheit

Angesichts der unsicheren Wirtschaftslage nimmt die Wechselbereitschaft von Arbeitnehmern ab. Das hat eine Befragung des Instituts Forsa ergeben.
Hamburg - Job-Hopping verliert an Beliebtheit. Angesichts der unsicheren Wirtschaftslage hat die Wechselbereitschaft von Arbeitnehmern tendenziell abgenommen. Das ist das Ergebnis einer Analyse der Hamburger Karriereplattform Xing, für die das Meinungsforschungsinstitut Forsa etwa 3.400 Beschäftigte befragt hat. Job-Hopping bezeichnet häufige Stellenwechsel.