Arbeitsmarkt: Jede fünfte Frau im Job unzufrieden

Sportartikelhersteller aus Herzogenaurach Adidas will hunderte Stellen in seiner Zentrale streichen

Der deutsche Sportartikelhersteller Adidas will in seiner Zentrale in Herzogenaurach hunderte Jobs streichen. Insgesamt sind bis zu 500 Stellen betroffen, wie Vorstandschef Björn Gulden sagte. Der Jobabbau solle die Effizienz von Adidas steigern.