Arbeitsmarkt: Je höher die Bildung, desto länger verdient man Geld

Eine aktuelle Studie von Bevölkerungsforschern zeigt, warum ein Studium nicht zwangsläufig zu einer verkürzten Lebensarbeitszeit führt.
Wiesbaden - Menschen mit hoher Bildung wie etwa einem Hochschulabschluss verbringen in Deutschland durchschnittlich die längste Lebenszeit in Erwerbsarbeit. Das hat eine Auswertung des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung (BiB) in Zusammenarbeit mit dem Max-Planck-Institut für demografische Forschung ergeben. Personen mit mittlerer und niedrigerer Bildung verbringen dagegen weniger Lebenszeit in Erwerbstätigkeit.