Arbeitsmarkt in Deutschland: Schwache Herbstbelebung: Zahl der Arbeitslosen sinkt nur leicht

1 Legte ernüchternde Zahlen zur Beschäftigungsquote vor: Andrea Nahles, Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit. (Archivbild) Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

Der Zahl der Arbeitslosen geht in Deutschland seit längerer Zeit schrittweise nach oben. Eine schwache Herbstbelebung rückt die Drei-Millionen-Grenze für den Winter in den Blick.











Link kopiert



Die sonst übliche Herbstbelebung setzt am deutschen Arbeitsmarkt in diesem Jahr nur schleppend ein. Die Situation ähnelt der in Baden-Württemberg. Wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) in Nürnberg am Freitag mitteilte, sank die Zahl der Arbeitslosen im September zwar verglichen mit August um 66.000, damit waren 2,806 Millionen Menschen arbeitslos. Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung hätten aber „deutlich weniger“ abgenommen als sonst in diesem Monat üblich, erklärte BA-Chefin Andrea Nahles. Die Arbeitslosenquote sank im September im Vergleich zum August um 0,1 Punkte auf 6,0 Prozent.