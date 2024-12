Arbeitsmarkt im Rems-Murr-Kreis: Arbeitsmarkt im November fast unverändert

In den vergangenen vier Wochen meldeten sich insgesamt 895 Männer und Frauen aus dem Rems-Murr-Kreis nach der Beendigung ihres Beschäftigungsverhältnisses arbeitslos. Im gleichen Zeitraum konnten 713 Personen ihre Arbeitslosigkeit durch die Aufnahme einer Beschäftigung beenden, 591 weitere begannen eine Ausbildung oder Qualifizierung.

Ein- und Ausstiege in den Arbeitsmarkt

Die Zahl der bei der Waiblinger Agentur für Arbeit arbeitslos gemeldeten Menschen ging im letzten Monat um 29 auf 4472 zurück. Die Zahl der Arbeitslosen, die vom Jobcenter Rems-Murr Bürgergeld erhalten, nahm hingegen um fünf Personen zu. Insgesamt werden momentan 57 Prozent aller im Bezirk gemeldeten Arbeitslosen vom Jobcenter betreut.

Lesen Sie auch

Chancen für Unternehmen und Fachkräftesicherung

„Der Rems-Murr-Kreis liegt mit seiner Entwicklung gleichauf zum Land. Die Arbeitslosenquote in Baden-Württemberg liegt mit einem leichten Rückgang zum Vormonat ebenfalls bei 4,2 Prozent. Sowohl im Land als auch im Landkreis lag die Arbeitslosenquote im November letzten Jahres bei 3,9 Prozent“, sagt Käferle über die Entwicklung im Bezirk der Waiblinger Agentur für Arbeit. Rund um den Internationalen Tag der Menschen mit Behinderung am 3. Dezember richtet auch die Agentur für Arbeit Waiblingen ein besonderes Augenmerk auf diese Personengruppe. „Arbeitsuchende mit Behinderung können einen wichtigen Beitrag zur Fachkräftesicherung im Unternehmen leisten. Die Vielfalt in der Belegschaft hat positiven Einfluss auf die Unternehmenskultur“, so Käferle in einer Mitteilung. „Derzeit sind in unserem Bezirk 527 schwerbehinderte Personen arbeitslos gemeldet. Gerade diese Menschen sind in der Regel hoch motiviert und gut qualifiziert“, betont sie. „Unsere Vermittlungsfachkräfte bieten kompetente Beratung bei Fragen zur Beschäftigung von Menschen mit Handicaps, helfen bei der Organisation und zeigen finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten auf“, führt sie weiter aus. Interessierte Unternehmen könnten sich mit dem Arbeitgeber-Service der Agentur für Arbeit in Verbindung setzen oder über die gebührenfreie Servicenummer 08 00/455 55 20 Kontakt aufnehmen.

Mehr als 2400 freie Jobs

Im November meldeten die Unternehmen dem gemeinsamen Arbeitgeber-Service von Agentur für Arbeit und Jobcenter 355 freie Arbeitsstellen. Die meisten dieser Stellen gibt es aktuell in den Branchen Verarbeitendes Gewerbe, Handel, Gesundheits- und Sozialwesen, freiberufliche, wissenschaftliche, technische und sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen sowie dem Baugewerbe.

Unter www.arbeitsagentur.de/jobsuche finden Arbeitsuchende auf der Jobbörse der Agentur für Arbeit derzeit mehr als 2400 freie Arbeitsstellen im Rems-Murr-Kreis.