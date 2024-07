Arbeitsmarkt im Juli Rems-Murr-Kreis: Darum gibt es gerade mehr Arbeitslose

1 Im Juli haben sich 924 Menschen im Rems-Murr-Kreis arbeitslos gemeldet. Foto: dpa/Jan Woitas

Mit den Sommerferien nimmt erwartungsgemäß die Zahl der Arbeitslosen im Rems-Murr-Kreis zu. Die Leiterin der Waiblinger Agentur für Arbeit, Christine Käferle, erklärt, warum das so ist.











Die Zahl der Arbeitslosen im Rems-Murr-Kreis hat sich mit Beginn der Sommerferien um 328 Personen erhöht; die Quote liegt Ende Juli mit 4,2 Prozent um 0,2 Prozentpunkte höher als im Vormonat. „Wie üblich nimmt die Arbeitslosigkeit auch in diesem Jahr zu Beginn der Sommerferien zu. Zum einen laufen befristete Verträge häufig zum Halbjahr aus, vor allem aber enden in dieser Zeit viele Ausbildungen, und nicht alle bisherigen Auszubildenden werden direkt übernommen“, erklärt die Leiterin der Waiblinger Agentur für Arbeit, Christine Käferle, in einer Mitteilung.