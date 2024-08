Ifo: In Industrie und Handel droht Stellenabbau

Zu wenige Aufträge, zu wenige Kunden - die Unternehmen in Deutschland korrigieren ihre Personalplanung.











München - Die Unternehmen in Deutschland zeigen sich bei ihrer Personalplanung vorsichtiger. In der Industrie und im Handel planen laut Ifo-Institut deutlich mehr Firmen einen Stellenabbau als Neueinstellungen. Das Ifo-Beschäftigungsbarometer sank im August zum dritten Mal in Folge. Es steht nun bei 94,8 Punkten, nach 95,3 Punkten im Juli.