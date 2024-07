Arbeitsmarkt: Gutachten: Zweifel an Steuerbonus für Auslands-Fachkräfte

1 Der Steuerrabatt soll Arbeiten in Deutschland für Spitzenkräfte aus dem Ausland attraktiver machen. (Symbolbild) Foto: Oliver Berg/dpa

Die Regierung will ausländische Spitzenkräfte nach Deutschland locken. Doch dass sie weniger Steuern zahlen sollen als inländische Beschäftigte, sorgt für Stirnrunzeln. Ist das erlaubt?











Link kopiert



Berlin - Der wissenschaftliche Dienst des Bundestags hat erhebliche Zweifel am geplanten Steuerrabatt für ausländische Fachkräfte. Bei strenger Auslegung der Rechtslage würden damit Beschäftigte, die schon länger in Deutschland arbeiten, unzulässig benachteiligt. "Die Benachteiligung mag geeignet und erforderlich sein, um das wirtschaftspolitische Ziel zu erreichen; sie ist jedoch nicht mehr angemessen", heißt es in dem Gutachten im Auftrag des Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW), das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.