Arbeitsmarkt: Grünen-Papier: Arbeitsverbot für Geflüchtete abschaffen

Wer als Ausländer in Deutschland arbeiten will, stößt bislang auf so manche Probleme - trotz des Fachkräftemangels. Grünen-Spitzenpolitiker präsentieren nun Vorschläge für ein Maßnahmenbündel.











Berlin - Die Grünen wollen den Arbeits- und Fachkräftemangel in Deutschland stärker angehen. Die "Süddeutsche Zeitung" berichtet über ein Papier, in dem Spitzenpolitiker der Partei 15 Maßnahmen auflisten. Eine zentrale Forderung ist dabei, das Arbeitsverbot für Geflüchtete abzuschaffen. "Es ist absurd, dass Menschen, die in Deutschland Schutz vor politischer Verfolgung oder Bedrohung ihres Lebens suchen, das Verbot erhalten, hier zu arbeiten", heißt es in dem Papier, das auch der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.