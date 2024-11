Großbritannien will mehr Menschen in Arbeit bringen

1 Großbritanniens Regierung will mehr Menschen in Arbeit bringen (Archivbild). Foto: Jacob King/PA Wire/dpa

Allein 2,8 Millionen Menschen würden wegen Langzeiterkrankungen nicht arbeiten, sagt die britische Arbeitsministerin. London will zudem mehr für junge Menschen tun - dabei soll auch Fußball helfen.











London - Großbritanniens Regierung will mehr Menschen in Arbeit bringen. Allein 2,8 Millionen Leute würden wegen Langzeiterkrankungen nicht arbeiten, sagte Arbeitsministerin Liz Kendall im Parlament in London. Fast eine Million junge Leute sei weder in Ausbildung noch in Beschäftigung.