Arbeitsmarkt: Frauen und Migranten oft überqualifiziert im Job

Viele Erwerbstätige in Deutschland arbeiten in Berufen, für die sie eigentlich zu gut ausgebildet sind. In der Altersgruppe der 15- bis 34-Jährigen trifft das vor allem auf zwei Gruppen zu.
Wiesbaden - Viele junge Menschen in Deutschland sind für ihren aktuellen Job überqualifiziert. Überdurchschnittlich häufig trifft das in der Altersgruppe der unter 35-Jährigen auf Frauen und Erwerbstätige mit Einwanderungsgeschichte zu, wie das Statistische Bundesamt auf Basis der Arbeitskräfteerhebung 2024 mitteilte.