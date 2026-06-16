Arbeitsmarkt: Fachkräftemangel geht deutlich zurück

Der Fachkräftemangel in Deutschland hat sich deutlich abgeschwächt. Das liegt allerdings nicht daran, dass es mehr Fachkräfte gibt.
Frankfurt/Main - Der Fachkräftemangel in Deutschland hat sich seit seinem Höhepunkt vor knapp vier Jahren mehr als halbiert, berichtet die staatliche Förderbank KfW. Zu Beginn des zweiten Quartals 2026 meldeten noch 21 Prozent der deutschen Unternehmen Beeinträchtigungen durch fehlende Fachkräfte, wie aus dem aktuellen KfW-Ifo-Fachkräftebarometer hervorgeht. Im dritten Quartal 2022 hatte der Anteil noch bei 49,7 Prozent gelegen.